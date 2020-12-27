حملة التطعيم الشامل ضد كورونا تنطلق في أوروبا اليوم

بدأت الدول الأوروبية حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، معتمدة اللقاح الذي أنتجه شركتي "فايزر" الأمريكية، و"بيونتك" الألمانية، تزامنا مع القيود المشددة بسبب تدهور الوضع الوبائي.

وفي وقت سابق أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تنطلق حملة التطعيم ضد الفيروس في 27-29 ديسمبر الجاري.

هذا ومن المقرر أن يبدأ عدد من الدول الأوروبية حملة تلقيح اليوم الأحد، ومن بين هذه الدول ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وإستونيا، وليتوانيا، وبولندا، وبلغاريا.

وستبدأ أيرلندا، حملة تطعيم في 30 ديسمبر، وفي بلجيكا من المقرر أن تنطلق حملة التطعيم غدا الاثنين.

ولم تستطع دول الاتحاد الأوروبي البدء في التطعيم قبل الموافقة على الدواء على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي، بدخول لقاح "فايزر - بيونتك" إلى السوق الأوروبية، بعد تقييم إيجابي من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

المصدر: نوفوستي