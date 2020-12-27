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ألمانيا.. تطعيم العشرات ضد كورونا قبل الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح

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ألمانيا.. تطعيم العشرات ضد كورونا قبل الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح
Reuters mjb
مركز تطعيم ضد كورونا في ألمانيا
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تلقى يوم السبت 40 مقيما في دار رعاية ألمانية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي لحملة التطعيم في البلاد.

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صحيفة: معمرة عمرها 101 سنة أول من تلقى اللقاح ضد كورونا في ألمانيا

وأعرب وزير الصحة ينس شبان عن سعادته بهذه "الخطوة الهامة لتجاوز الجائحة".

وكانت قناة "إم.دي.آر" المحلية أفادت بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا يوم السبت.

وأضافت أن هذه المرأة من هالبرشتات وتعيش في دار لرعاية المسنين حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.

وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير.

وذكر معهد "روبرت كوخ للأمراض" المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455 ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا.

المصدر: "رويترز"

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