تايلاند تسجل 121 إصابة بكورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عن تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأشار المتحدث باسم فرقة العمل المعنية بوباء فيروس كورونا في البلاد، تويسين ويسانويوثين، إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تشمل 94 إصابة بسبب عدوى محلية، و18 حالة إصابة لعمال مهاجرين، مرتبطة بتفشي الفيروس في سوق المأكولات البحرية في ساموت ساخون، وهي مقاطعة تقع بجنوب غرب العاصمة بانكوك.

كما لفت المسؤول الصحي إلى أن نحو 36 إصابة محلية كانت في مقاطعة رايونج، مرتبطة بمكان "قمار"، وأضاف: "الأرقام تعكس انتشارا أكبر، ولكن لدينا المزيد من المعرفة والقدرة" ، موضحا أن "السلطات مستعدة للتعامل مع الأعداد المتزايدة".

جدير بالذكر أن تايلاند سجلت في المجمل 55902 إصابة بكورونا، و793 حالة وفاة بسبب الفيروس.

المصدر: "رويترز"