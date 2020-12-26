إيران.. ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج إلى 10 أشخاص

قال التلفزيون الإيراني إن عشرة متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للثلوج، كما فقد طاقم سفينة مؤلف من 7 أفراد بعد عواصف في الخليج.

وأضاف التلفزيون أن مصير عدد من المتسلقين لا يزال مجهولا منذ الإعلان عن وفاة متسلقين اثنين يوم الجمعة، وأن عدد المفقودين زاد مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها.

ونقل التلفزيون عن مهدي فاليبور رئيس عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الإيراني قوله إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في المنطقة الجبلية وتوفي واحد في المستشفى بعد إنقاذه.

وفي واقعة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن السلطات البحرية الإيرانية تبحث عن سبعة من أفراد طاقم سفينة نقل إيرانية انقلبت في مياه الخليج المضطربة يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل مكي زاده نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية في المنطقة قوله "نحاول العثور على المفقودين من خلال حشد جميع مرافقنا وقواتنا وإبلاغ السفن المارة ومراكز البحث والإنقاذ البحرية في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان".

المصدر: "رويترز"