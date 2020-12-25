تعليق الرحلات الجوية من ناشفيل الأمريكية بعد حادث الانفجار

علقت السلطات الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث انفجار قوي كان مصدره عربة سكن.

وقالت إدارة المطار، عبر "تويتر"، إن "هيئة الطيران الفدرالية علقت مؤقتا انطلاق الرحلات الجوية من مطار ناشفيل الدولي بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن الحادث الذي وقع اليوم وسط ناشفيل".

وأضاف البيان أنه كان من المتوقع أن يتم حل المشاكل واستئناف الخدمة حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، لكن عملية الإصلاح كانت مستمرة في عدد من الممرات بعد هذا الوقت.

UPDATE: Flight service at BNA continues to be impacted by telecommunications issues. Some flight corridors have been restored while others remain closed. Updates will be provided. — Fly Nashville (@Fly_Nashville) December 25, 2020

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، في وقت سابق من الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم، الذي يصادف عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

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ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من مسافة أميال.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وهو كان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع "تسجيل صوتي" يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.

تولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قيادة التحقيق في انفجار ناشفيل، وأبلغت أجهزة الأمن رئيس البلاد، دونالد ترامب، بالحادث الذي يرى البعض أنه قد يتعلق بالإرهاب.

المصدر: RT + وكالات