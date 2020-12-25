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اليابان ترصد 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية

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اليابان ترصد 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية
Reuters Issei Kato
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دخلت اليابان اليوم الجمعة قائمة الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في أراضيها.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية رصد خمس إصابات بالفيروس المتحور، مشيرة إلى أن جميع المصابين تحت سن الـ70 وعادوا من المملكة المتحدة، ولم تظهر أي أعراض لدى أربعة منهم.

ووصل اثنان من المصابين إلى البلاد عبر مطار هانيدا الدولي في العاصمة طوكيو والثلاثة الآخرون عبر مطار كانساي في محافظة أوساكا.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، خلال مؤتمر صحفي سنوي، بأن سلالة كورونا الجديدة لن تؤثر تماما على فعالية اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

وفرضت اليابان أمس حظرا مؤقتا على وصول المسافرين الأجانب من بريطانيا لأغراض تتعلق بممارسة الأعمال والتعليم، في مسعى لمنع تفشي الفيروس المتحور في أراضيها.

المصدر: KYODO NEWS + "رويترز"

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