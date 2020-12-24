تركيا: يمكننا تأسيس علاقات مع أرمينيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه يمكن لبلاده تأسيس علاقات مع أرمينيا في حال استجابتها لبعض الشروط.

وأشار تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مشاركته في الجلسة الختامية لندوة الأكاديمية الأمنية التي عقدها مجلس العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركية، إلى أن بلاده قد تقيم علاقات مع أرمينيا في حال التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ وامتناعها عن "الاعتداء على أراضي أذربيجان".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

من جهة أخرى، توصلت باكو وأنقرة وموسكو إلى اتفاق حول إنشاء مركز روسي تركي لمراقبة سير وقف إطلاق النار في قره باغ.

المصدر: "الأناضول" + وكالات