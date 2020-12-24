 
مباشر

إريتريا تسجل أول وفاة جراء "كوفيد-19"

أخبار العالم

إريتريا تسجل أول وفاة جراء
Reuters Thomas Mukoya
سيارات أجرة في عاصمة إريتريا مدينة أسمرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfeq

أعلنت السلطات الصحية الإريترية عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإريترية، في بيان نشرته مساء أمس الأربعاء وزارة الإعلام، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد حتى اليوم إلى 877، منها 599 حالة شفاء.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن أول ضحية توفى إثر إصابته بالفيروس التاجي في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا