روحاني: القائد الشرير الذي يقود الحرب الاقتصادية على إيران يعيش آخر أيام حياته السياسية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية تلفظ أنفاسها الأخيرة والرئيس دونالد ترامب قائد الحرب الإقتصادية على إيران يقضي آخر أيام حياته السياسية.

وخلال افتتاح مشاريع بتروكيماوية عبر تقنية الفيديو، شدد روحاني على أن "طهران ليست بحاجة إلى منّة من أحد.. ما يهمنا إلغاء العقوبات الأمريكية، وأن تتوقف أمريكا عن جرائمها ضدنا".

كما أكد أن "رفع العقوبات عن إيران والحفاظ على الاتفاق النووي سيكون لصالح الجميع في العالم"، معلنا أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإفشال أثر العقوبات وإلغائها، لكننا بحاجة إلى وحدة كافة السلطات في إيران".

وأضاف: "العقوبات الأمريكية نتاج الصهيونية والرجعية والمتشددين في أمريكا.. القائد الشرير الذي يقود الحرب الاقتصادية على إيران يمر بأيامه الأخيرة في حياته السياسية، بينما سيظل الشعب الإيراني باقيا وصامدا".

عمر هواش- طهران

المصدر: RT