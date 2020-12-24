ظريف يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين في العالم

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف المسيحيين حول العالم، متمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا.

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وغرد وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس، بمناسبة عيد الميلاد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن ميلاد روح الله - يسوع، الذي يحترمه جميع المسلمين باعتباره نبيا عظيما - هو مناسبة سعيدة للبشرية جمعاء".

وأضاف: "أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدا، وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا".

ويحتفل العالم هذا العام بعيد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا، حيث منعت معظم الدول التجمعات العامة، بالإضافة إلى إلغاء بعض المظاهر الاحتفالية المعتادة.

The birth of Spirit of God—Jesus, revered by all Muslims as a great prophet—is a joyous occasion for ALL mankind.



I wish all a very Merry Christmas, and a happy, healthy and peaceful holiday season.

🎄 pic.twitter.com/7gcYYyw16U — Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020

المصدر: RT