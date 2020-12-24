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ظريف يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين في العالم

أخبار العالم

ظريف يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين في العالم
Reuters
محمد جواد ظريف
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هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف المسيحيين حول العالم، متمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا.

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وغرد وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس، بمناسبة عيد الميلاد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن ميلاد روح الله - يسوع، الذي يحترمه جميع المسلمين باعتباره نبيا عظيما - هو مناسبة سعيدة للبشرية جمعاء".

وأضاف: "أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيدا، وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا".

ويحتفل العالم هذا العام بعيد الميلاد وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها جائحة كورونا، حيث منعت معظم الدول التجمعات العامة، بالإضافة إلى إلغاء بعض المظاهر الاحتفالية المعتادة.

المصدر: RT

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