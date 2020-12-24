ظريف يرد على ترامب: تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن إخفاقات الداخل

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل".

وجاء رد ظريف على ترامب بعد أن اتهم الأخير إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

Putting your own citizens at risk abroad won't divert attention from catastrophic failures at home.



In your own words @realDonaldTrump: pic.twitter.com/kbtL8GWLHm — Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020

ووجه ترامب ما وصفه بـ"بعض النصائح الصحية الودية لإيران"، قائلا: "إذا قُتل أمريكي هناك سأحمل إيران المسؤولية. فكروا مليا".

المصدر: RT