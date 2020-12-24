القيادة المركزية الأمريكية تحمل إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي في بغداد

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية، "نفذته بشكل شبه مؤكد جماعة متمردة تدعمها إيران".

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، في بيان أن "هجوم يوم الأحد ذا الـ21 صاروخا كان أكبر هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء منذ 2010".

وأضاف أوربان: "في حين أن هذا الهجوم الصاروخي لم يتسبب في وقوع إصابات أو ضحايا أمريكيين، إلا أن الهجوم ألحق أضرارا بمباني مجمع السفارة الأمريكية، ومن الواضح أنه لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات".

وقال إن "هذه المجموعات مدعومة من إيران، لأن إيران تقدم الدعم المادي والتوجيه... إنهم مارقون لأنهم يتصرفون في الواقع نيابة عن المصالح والتوجيهات الإيرانية، في خيانة مباشرة للسيادة العراقية".

بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية هذه، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

المصدر: CNN + RT