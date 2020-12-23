حفيدة موسوليني تعتزل السياسة

أعلنت أليساندرا موسوليني، المشرعة الإيطالية السابقة المعروفة، وحفيدة الديكتاتور بينيتو موسوليني، اعتزالها العمل السياسي.

وقالت أليساندرا (57 عاما) لصحيفة "إيل تيمبو" الإيطالية ذات الميول اليمينية: "السياسة بالنسبة لي هي فترة وانتهت".

وأضافت: "بالنسبة لي كان الأمر مهما بشكل واضح، فعندما يعمل شخص ما في السياسة لسنوات عديدة، تبقى التجربة معك، لكن كل شيء له بداية ونهاية".

واشتهرت موسوليني بآرائها اليمينية المتطرفة والدفاع عن إرث جدها.

يذكر أن أليساندرا موسوليني ممثلة وعارضة أزياء سابقة وخالتها النجمة السينمائية صوفيا لورين، لعبت دور البطولة مؤخرا في "الرقص مع النجوم"، وهو برنامج تلفزيوني لرقص المشاهير على تلفزيون "راي" العام.

وأفادت بأنها كانت "تجربة رائعة" جعلتها تكتشف "جوانب جديدة من شخصيتها" و"قبل كل شيء العديد من العضلات التي لم تكن تعرف أنها تمتلكها".

المصدر: وكالات