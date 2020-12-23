صحيفة برازيلية: فعالية لقاح "سينوفاك" الصيني ضد كورونا تجاوزت 50%

أشارت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية أن فعالية لقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني ضد كورونا تجاوزت 50% في تجارب المرحلة الأخيرة لاختباره.

وأضافت أن "الشركة الصينية طالبت المعهد البرازيلي الذي يجري التجارب على اللقاح المذكور بالانتظار 15 يوما قبل أن ينشر نتائجه كاملة".

ورفض معهد "بوتانتان" الذي يدير التجربة في البرازيل وحكومة ساو باولو التي تشرف على المعهد التعليق قائلين، إنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي يعقد لاحقا".

وتحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند بإجمالي أكثر من 7 ملايين و343 ألف إصابة، والمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي وفيات بلغ أكثر من 188 ألفا.

المصدر: "رويترز"