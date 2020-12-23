بيانات أولية تؤكد وجود الطفرة الجديدة من كورونا في إيرلندا
Reuters
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أشار مسؤولو قطاع الصحة في إيرلندا إلى احتمال انتقال الطفرة الجديدة من كورونا التي أعلن عن ظهورها في بريطانيا إلى إيرلندا، مشددين على أنها ليست مسؤولة عن زيادة الإصابات في البلاد.
وقال الفريق الوطني لطوارئ الصحة العامة (NPHET) إن "الوجود المحتمل للمتغير الأكثر عدوى يعتمد على البيانات الأولية من مجموعة مختارة من العينات من نهاية الأسبوع الماضي".
وقدم الفريق أيضا توصيات جديدة للحكومة بعد يوم من تشديد مجلس الوزراء قيود مكافحة "كوفيد – 19".
وسجلت إيرلندا أكثر من 82 ألف إصابة بكورونا، وأكثر من ألفي وفاة بالفيروس.
المصدر: "رويترز"