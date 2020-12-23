قناة أوكرانية تتلقى تحذيرا من السلطات لعرضها مؤتمرا صحفيا لبوتين

وجه المجلس الوطني للبث التلفزيوني والإذاعي الأوكراني تحذيرا لقناة "ناش" التلفزيونية الأوكرانية، على خلفية بثها المؤتمر الصحفي السنوي المباشر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.

وأفادت الخدمة الصحفية للمجلس، بأنه "تم تحذير القناة من البث الدعائي... تم فحص الترخيص للقناة عقب بثها جزءا من المؤتمر الصحفي السنوي على الهواء مباشرة للرئيس الروسي بوتين".

وأضافت: "تم خلال المؤتمر عرض المعلومات من موقعي رئيس وحكومة روسيا، ولم يرافقها تعليقات من ممثلي القناة التلفزيونية الأوكرانية أو ضيوف الاستوديو بعد انتهاء البث المباشر".

وتابعت: "جزء من المؤتمر الصحفي، الذي بثته القناة كان عرضا بلا منازع لموقف بوتين الشخصي الأحادي، وبالتالي معلومات دعائية، ولم تبث القناة موقفا مختلفا، ولم يحدث أي تفنيد موضوعي للمعلومات فيه".

وأضافت: "يجب على القناة في غضون شهر أن تجعل أنشطتها متوافقة مع متطلبات التشريع الحالي".

المصدر: "نوفوستي"