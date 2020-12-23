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ماليزيا تكشف 60 إصابة بسلالة كورونا المتحورة

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ماليزيا تكشف 60 إصابة بسلالة كورونا المتحورة
Reuters
العاصمة الماليزية كوالالمبور - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية الكشف عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 60 عينة مأخوذة من مرضى بالفيروس في ولاية صباح الشرقية.

ونقلت صحيفة "ذي ستار" المحلية عن وزارة الصحة، أنه "لم يعرف بعد ما إذا كان هذا النوع من الفيروس معديا أو أكثر عدوانية من المعتاد".

وأضافت أن "الطفرة الجديدة تشبه السلالة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا وأستراليا وهولندا".

وقال المدير العام للصحة نور هشام عبد الله، إنه "لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلالة معدية أكثر من النسخة الأم للفيروس".

وأضاف: "اكتشفنا هذه الطفرة في 60 عينة مأخوذة من مرضى في ولاية صباح شرقي البلاد".

يذكر أن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك أعلن الأسبوع الماضي عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنها "تنتشر بشكل أسرع من السلالة الأم".

المصدر: "لينتا.رو" + "ذي ستار الماليزية"

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