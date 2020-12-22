بيلاروس ترد على العقوبات الأوروبية بتوسيع قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

قال وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، إن بلاده ستتخذ بعض "الإجراءات القانونية"، ردا على إدراج مؤسسات وأفراد من بيلاروس، في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير، في حديث مع الصحفيين اليوم: "نحن لا نقبل بشكل قاطع سياسة ومنطق العقوبات. لكننا سنضطر للرد بشكل مناسب على تلك التدابير التقييدية غير الودية، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه بيلاروس".

في نفس الوقت، قيدت بيلاروس أنشطة العديد من الصناديق السياسية في الجمهورية، وأعادت النظر في تنفيذ بعض "البرامج الإنسانية".

وقال الوزير: "تم اتخاذ قرار بتقييد أنشطة عدد من الصناديق السياسية العاملة في بيلاروس، وكذلك مراجعة تنفيذ عدد مما يسمى بالبرامج الإنسانية والتعليمية والثقافية التي تشارك في المؤسسات السياسية ذات الصلة في بيلاروس، بما في ذلك تلك التي تعمل تحت إشراف السفارات الأجنبية".

المصدر: تاس