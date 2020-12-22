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اعتقال عمدة ريو دي جانيرو بتهم فساد ورشى

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اعتقال عمدة ريو دي جانيرو بتهم فساد ورشى
Reuters
عمدة ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيلا
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قالت الشرطة والمدعون إن عمدة ريو دي جانيرو مارسيلو كريفيلا ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء قبل تسعة أيام من انتهاء ولايته بتهمة التورط في مخطط فساد في مجلس المدينة.

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ونفى كريفيلا، الذي اعتقل في منزله في الجانب الغربي من ريو، ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه كان هدفا للاضطهاد السياسي.

يأتي اعتقال رئيس البلدية بعد موجة من تحقيقات الفساد أدت إلى سجن 5 من حكام ولاية ريو السابقين.

وقال كريفيلا للصحفيين بعد اعتقاله "أنا بريء ولا أعرف ما الذي يجري. هذا اضطهاد سياسي".

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يستند جزئيا إلى شهادة شخص اعترف بغسل أموال لمجموعة لها صلات بالعمدة، يدير مخططا تم فيه دفع رشاوى مقابل عقود عامة.

وقالت الشرطة إن مشتبه بهم آخرين اعتقلوا يوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز 

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