 
مباشر
عاجل
بوتين وعباس يبحثان التعاون في مكافحة كورونا بما فيه إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" لفلسطين

البرلمان يمدد مهام القوات التركية في ليبيا

أخبار العالم

البرلمان يمدد مهام القوات التركية في ليبيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peun

يصادق البرلمان التركي الثلاثاء، على مذكرة قدمتها الرئاسة في 12 ديسمبر الجاري لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان، لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021.

إقرأ المزيد
اليونان: هدفنا في ليبيا منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت
اليونان: هدفنا في ليبيا منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت

ووفق  وكالة أنباء "الأناضول" فإن "المذكرة الرئاسية تشير إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد".

وأضافت الوكالة أن "ليبيا وتركيا وقعتا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي"، مشيرة إلى أنه "تنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط".

 

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا