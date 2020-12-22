اليونان: هدفنا في ليبيا منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس إن لبلاده هدفين أساسيين في ليبيا، أبرزهما منع تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت اليونانية.

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وقال داندياس وفق ما نقل عنه موقع "Greek city times"، إن اليونان لم يكن لديها الكثير من الخيارات في ليبيا، وأضاف أن "همنا الأول كان ضمان أن الساحل الليبي المقابل لجزيرة كريت سيخضع لسيطرة القوات الصديقة".

وأكد داندياس أن "هناك هدفين رئيسيين لليونان في ليبيا: منع إنشاء قاعدة تركية وإلغاء قرار حكومة فايز السراج، المتعلق بالمذكرة التركية-الليبية".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليوناني إن الأوروبيين أنفسهم لم يتخذوا قرارا حازما بشأن المسار الذي نريده في العلاقات الأوروبية التركية، مرجحا أن تواصل تركيا سياسة التباعد.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات على خلفية تنقيب أنقرة عن الغاز في مناطق متنازع عليها شرق البحر المتوسط، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر الجاري إلى فرض عقوبات على تركيا.

إلى ذلك، أجرت البحرية التركية الأحد الماضي تدريبات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

المصدر: greekcitytimes