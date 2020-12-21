المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في البلاد تجاوزت الـ17 مليونا و790 ألف حالة‬

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 17 مليونا و790376، بزيادة 197616 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن "عدد الوفيات زاد إلى 316844 بعد تسجيل 1584 وفاة جديدة".

وأعلنت المراكز حصيلتها حتى الرابعة من عصر أمس الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل يوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: "رويترز"