إيطاليا.. 10872 إصابة و415 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 415 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 352 في اليوم السابق، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 10872 من 15104 حالات.

وأشارت إلى أنه "تم إجراء 87889 مسحة في اليوم الماضي انخفاضا من 137420 عن اليوم السابق".

وأكدت الوزارة أن عدد مصابي كورونا في المستشفيات بلغ 25145 حتى يوم الاثنين، بانخفاض 13 حالة عن اليوم السابق، كما أدخلت 161 حالة إلى وحدات العناية المركزة، مقارنة بـ121 حالة يوم الأحد.

وشهدت إيطاليا، تسجيل إجمالي وفيات بلغ 69214 حالة في أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى معدل في العالم، حيث سجلت حوالي 1.96 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: "رويترز"