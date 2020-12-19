إيطاليا تسجل 553 وفاة و16308 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 553 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولا من 674 حالة في اليوم السابق، كما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 16308 من 17992 حالة سجلت أمس.

وأشارت الوزارة، أن المستشفيات والمراكز الصحية أجرت في اليوم السابق 176182 مسحة نزولا من 179800 مسحة قبل يوم.

وشهدت إيطاليا التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 68447 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.

وإجمالا سجلت إيطاليا 1.94 مليون حالة إصابة إلى الآن.

المصدر: "رويترز"