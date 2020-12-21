إرشادات من الاتحاد الأوروبي للحوامل بصدد لقاح Pfizer وBioNTech

أعلنت منظمة الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن تطعيم الحوامل بلقاح Pfizer وBioNTech يجب أن يتقرر على أساس كل حالة على حدة.

إقرأ المزيد

ولفت هارالد إنزمان رئيس لجنة الأدوية البشرية (CHMP) في وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية ليس لديها بيانات كافية عن التجارب السريرية للشركات حول المخاطر المحتملة على النساء الحوامل.

وقال إنه قد تغير الوكالة توصيتها إذا توفرت المزيد من المعلومات.

وكانت مفوضية الصحة الأوروبية وافقت اليوم على لقاح Pfizer وBioNTech ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر لبدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع.

المصدر: رويترز