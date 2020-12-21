مفوضية الصحة الأوروبية توافق على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا

وافقت مفوضية الصحة الأوروبية، اليوم الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع.

ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة.

وأشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 ديسمبر، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها.

وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.

وتأتي الاستعدادات لطرح اللقاح في أوروبا مع رصد سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا ما أحدث حالة من الفوضى في المنطقة، حيث أوقفت عدة دول رحلاتها مع بريطانيا وأدى الأمر إلى تعطيل الحركة التجارية قبل عطلة عيد الميلاد.

وأودى الوباء بحياة نحو 240 ألفا من الأوروبيين وبدأ يستعيد وتيرة متسارعة في الانتشار خلال شهور الشتاء محدثا أضرارا بالغة في الاقتصاد، وفرضت العديد من الحكومات قيودا أكثر صرامة في محاولة لكبح جماح موجة ثانية من الجائحة وتجنب إنهاك أنظمة الرعاية الصحية.

المصدر: RT + وكالات