 
مباشر

توقعات: اقتصادات آسيا ستتعافى خلال العام 2022 وتعود إلى مستواها لما قبل الوباء

مال وأعمال

توقعات: اقتصادات آسيا ستتعافى خلال العام 2022 وتعود إلى مستواها لما قبل الوباء
Reuters
في ميناء كاوهسيونغ في تايوان بداية الشهر الجاري.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pelc

توقع خبراء اقتصاديون تحسن الأوضاع الاقتصادية للدول الآسيوية خلال العام المقبل بعد التراجع الحاد الذي شهدته العام الجاري بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.

غير أنهم يقدرون أن التعافي سيكون متثاقلا طالما أن آفاق الجهود المبذولة لمكافحة الوباء تبقى غامضة حتى الآن ما دامت فعالية اللقاحات المبتكرة لم تختبر بعد ميدانيا ولا تعرف نتائجها النهائية.

إقرأ المزيد
الرابحون والخاسرون من وباء كورونا
الرابحون والخاسرون من وباء كورونا

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الاقتصادات الآسيوية الأبرز، من بينها سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ، ستعود خلال العام 2022 إلى مستواها السابق لأزمة الوباء. وقد يساعدها على التعافي تمتعها، بشكل عام، بأنظمة صحية قوية وفعالة، حسب مؤشرات "بلومبيرغ، سمحت لها بإدارة معركة كورونا بالخسائر البشرية الأقل عالميا حتى الآن.

المصدر: صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية/صحيفة "The Straits Times" بسنغافورة

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا