حل وزارة حقوق الإنسان في أفغانستان

أعفت السلطات الأفغانية سيما سمر، وزيرة الدولة لحقوق الإنسان، من منصبها وحلت الوزارة نفسها، حسبما أوردت وكالة "بجواك الإخبارية" الأفغانية، اليوم الأحد.

وأكد مصدر حكومي النبأ لـ "بجواك"، قائلا إن القرار بحل الوزارة جاء ضمن سعي الحكومة إلى تقليص بعض الهياكل الإدارية في البلاد.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم تخفيض ميزانية الدولة بمقدار 600 مليون أفغاني هذا العام، لذا فأصبح من الضروري إلغاء بعض الهياكل الإضافية.

من جهتها، قالت سيما سمر، التي عملت سابقا كمديرة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، إن الحكومة لم تتشاور معها بشأن حل الوزارة وإنها تجهل سبب اتخاذ هذا القرار. وذكرت أن 7 موظفين فقط كانوا يعملون في وزارتها.

المصدر: بجواك