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البابا فرنسيس: الاستهلاكية سرقت عيد الميلاد

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البابا فرنسيس: الاستهلاكية سرقت عيد الميلاد
Reuters Vatican Media/
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شدد بابا الفاتيكان فرنسيس على أن القيود المفروضة في مختلف أنحاء العالم للحد من تفشي فيروس كورونا تعد مناسبة جيدة لمراجعة الناس لموقفهم إزاء عيد الميلاد.

وحذر الحبر الأعظم في خطبته الأسبوعية اليوم الأحد من أن النزعة الاستهلاكية باتت تسود على الاحتفالات بعيد الميلاد، قائلا: "هناك بيع الهدايا والتسوق والاستعجال.. إن الاستهلاكية سرقت عيد الميلاد منا".

ودعا البابا المؤمنين إلى العودة للروح الأصلية الحقيقية لعيد الميلاد، مضيفا أنه كان في بيت لحم عندما رأى المسيح النور "الفقر وكثير من الحب".

ودعا بابا الفاتيكان الناس إلى اتخاذ "خطوة ملموسة نحو عيد الميلاد" وعدم التذمر من القيود المفروضة في هذا الوقت العصيب بل فعل شيء لمن لديه موارد أقل.

وتابع: "لكي يولد يسوع فينا، علينا أن نعيد قلوبنا لتكون على مثال قلب مريم: خال من الشر، ومضياف، ومستعد لاستقبال الرب".

المصدر: Vatican News + تاس

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