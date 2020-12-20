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"بلومبرغ": الاختراق الكبير" طال 200 مؤسسة على الأقل حول العالم

أخبار العالم

Reuters
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قالت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير يوم أمس، إن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مؤسسات حكومية أمريكية، شمل كذلك ما لا يقل عن 200 مؤسسة في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت الوكالة، عن مصادر وتقديرات الخبراء، أن التحقيق يعتقد أن الهاكر "دمجوا كودا خبيثا" في برمجيات الشركة الأمريكية SolarWinds، التي نقلته إلى حوالي 18 ألف عميل، مما جعلهم عرضة للهجمات.

ووفقا لثلاثة مصادر، ثبت أثناء التحقيق أن المتسللين نفذوا إجراءات مباشرة للحصول على وصول غير مصرح به، إلى أنظمة الكمبيوتر لما لا يقل عن 200 مؤسسة مختلفة.

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وأضافت الوكالة: "لا تزال دوافع المتسللين غير معروفة، ومن غير الواضح ما الذي اكتشفوه بالضبط، أو سرقوه من خلال تسللهم إلى شبكات الكمبيوتر".

في بيان مشترك صدر الأربعاء، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، والاستخبارات الوطنية، في الولايات المتحدة، إنهما سجلا هجوما كبيرا على شبكات الكمبيوتر التابعة للحكومة الفيدرالية.

من جانبه، ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، في مقابلة صحفية يوم الجمعة، إلى "تورط روسيا في الحادث". أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فقال يوم السبت إن وسائل الإعلام بالغت في حجم الحادث. ولم يوافق على أن الهاكر يعملون لصالح موسكو، وأشار إلى إمكانية تورط الصين في الحادث.

المصدر: تاس

 

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