نتنياهو يتلقى لقاحا ضد كورونا (فيديو)

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى شيبا بتل أبيب، وقد نشرت عملية التطعيم على الهواء مباشرة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن "نتنياهو تلقى لقاح كورونا، كأول إسرائيلي يطعم ضد الفيروس، برفقة وزير الصحة يولي إدلشتاين".

وأفادت الإذاعة، أن "نتنياهو أعرب عن سعادته بتلقي اللقاح"، وقال: "إنه يوم كبير جدا لدولة إسرائيل، وهذه بداية الخروج من جائحة كورونا".

من جهته، قال إدلشتاين، إن "اللقاح آمن".

من جهته، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، أنه "اعتبارا من يوم الاثنين، سيتمكن كبار السن والسكان من الفئات المعرضة للخطر من تلقي التلقيح في صناديق المرضى المحلية بعد تحديد موعد مع الطبيب".

المصدر: RT + وكالات