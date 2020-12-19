"دايلي ستار": أمريكية تودع أصدقاءها على "فيسبوك" وتطلق النار على طفليها وتنتحر

أقدمت المواطنة الأمريكية، تشيلسي دود، الخميس الماضي، على الانتحار بعد إطلاق الرصاص باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها تريس وإصابة ابنتها، وفقا لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأم الأمريكية كانت قد كتبت على صفحتها في "فيسبوك": "أتمنى لكم جميعا أن تجدوا السلام"، قبل يومين من الحادثة.

وأفادت شرطة المدينة بأنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل في إحدى ضواحي ولاية تكساس، بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأن "تشيلسي دود، 43 عاما، من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها".

وذكرت المحطة التلفزيونية "KABB" أن المرأة وابنها تريس (10 سنوات)، توفيا في مكان الحادث.

في حين لفتت الشرطة إلى أن ابنة تشيلسي دود، البالغة من العمر 16 عاما، كانت لا تزال واعية، وتتنفس في مكان الحادث، موضحة أنه تم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة، وهي مصابة بعيار ناري يهدد حياتها، فيما صدر أمر بتشريح الجثتين.

ولم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء إطلاق النار.

المصدر: "دايلي ستار"