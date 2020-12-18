قطب الإعلام روبرت مردوخ يتلقى لقاحا ضد كورونا

أكد بيان صدر اليوم الجمعة، نيابة عن قطب الإعلام والرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوز كورب" روبرت مردوخ، أنه تلقى لقاحا للوقاية من "كوفيد- 19" في عيادة محلية في بريطانيا.

وقال البيان: "يود (مردوخ) أن يشكر كل العاملين الأساسيين وموظفي خدمة الصحة الوطنية (إن.إتش.إس)، الذين عملوا بجد واضح خلال الجائحة.. والعلماء الرائعين الذين جعلوا من وجود هذا اللقاح أمرا ممكنا".

وتلقى مردوخ قطب الإعلام ورجل الأعمال الأسترالي الأمريكي (89 عاما) اتصالا من العيادة في المنطقة التي يسكن فيها لتبلغه بأهليته لتلقي اللقاح.

ويعيش مردوخ في عزل صحي ببريطانيا منذ الصيف الماضي، مع زوجته جيري هال مردوخ.

المصدر: "رويترز"