تفشي كورونا على متن سفينة حربية أمريكية

أعلنت قيادة أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، أن عشرات من أفراد طاقم سفينة الإنزال الأمريكية USS Essex، أصيبوا بفيروس كورونا خلال تنفيذ رحلة بحرية.

ولم يتم الكشف عن العدد الدقيق للإصابات، على متن السفينة التي أبحرت من قاعدتها في سان دييغو بكاليفورنيا في أوائل ديسمبر. لكن تمت الإشارة فقط إلى أن غالبية المصابين، من قسم المحركات في السفينة.

وقالت صحيفة San Diego Union-Tribune، إنه تم نقل مجموعة طبية من الساحل، إلى السفينة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة. وبعد ذلك عادت السفينة إلى قاعدتها.

ووفقا للبحرية الأمريكية، أصيب أكثر من 1.2 ألف بحار أمريكي بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية نوفمبر، ثبتت إصابة 7700 عسكري من البحرية الأمريكية، بفيروس كورونا. ويمثل هذا ما يقرب من 40% من إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البحرية الأمريكية منذ بداية الوباء.

المصدر: "إنترفاكس"