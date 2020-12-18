الإعلان عن موعد تسليم لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى الأرجنتين

أعلنت الخطوط الجوية الأرجنتينية، أن طائرتها المخصصة لنقل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا ستتوجه إلى الأرجنتين مساء يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقالت الشركة الأرجنتينية: "الطائرة ستقلع من الأرجنتين في 22 ديسمبر، وستعود في اليوم التالي مباشرة".

من جهتها، أكدت مساعدة الرئيس الأرجنتيني سيسيليا نيكوليني، في وقت سابق، أن "اللقاح سيصل إلى الدولة قبل أعياد الميلاد، التي يحتفل بها في 25 ديسمبر. نحن نتحدث عن جرعات لتطعيم 300 ألف شخص".

وأضافت: "يجب إصدار الموافقة التنظيمية للعقار عند وصوله".

وأعربت نيكوليني عن أملها في أنه "ربما في المستقبل المنظور، ستكون الأرجنتين قادرة على إنتاج لقاح (سبوتنيك V)، نحن ندرس الأمر بتمعن".

ووقعت روسيا والأرجنتين اتفاقا ينص على توفير اللقاح من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، هو أول لقاح يتم تسجيله رسميا في العالم، وحصل ذلك في بداية شهر أغسطس الماضي.

وبالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أطلقت السلطات الصحية في روسيا، مطلع الشهر الجاري، حملة تطعيم تبدأ بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

المصدر: "نوفوستي"