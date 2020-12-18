الطاقم الطبي لمستشفى بوسطن الأمريكي يرقص ابتهاجا بوصول اللقاح المضاد لكورونا

رقص عدد من أفراد طاقم مستشفى مركز بوسطن الطبي على قارعة الطريق لعدة دقائق مبتهجين بوصول أول دفعة إليهم، يوم الاثنين الماضي، من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا.

وأشعلت فيديوهات هذه الرقصة الاحتفالية مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.

يأتي اللقاح، الذي حدد في دفعته الأولى بـ 1950 جرعة، في ظرف تزايد عدد المحتاجين للعلاج المكثف من الوباء بالمستشفى في هذه المنطقة من ولاية ماساتشوسيتس الأمريكية وبعد أشهر طويلة من العمل المضني لهؤلاء الكوادر وسط مخاطر عالية. وقد أثار فيهم تسلم مستشفاهم اللقاح إحساسا بعودة الأمل وشعورا باقتراب موعد الخلاص من هذا الكابوس الصحي.

Why I love my job ⁦@The_BMC⁩ ! Teams of people working to safely and equitably distribute vaccines to their front line colleagues getting cheered on by their friends celebrating the arrival of the vaccines! A great day, a great place. ❤️ pic.twitter.com/XfrIthFIY5 — Kate Walsh (@KateWalshCEO) December 14, 2020

المصدر: القناة التلفزيونية "NBC10 Boston" الأمريكية/القناة التلفزيونية الهندية "NDTV"