ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" يوم الخميس بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الفرنسي: "تزامنا مع الجائحة، تتزايد الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية"، مضيفا أن "فرنسا ستكون على موعد مع التضامن الدولي، وسيتم الإبقاء على الالتزام بزيادة مساعدات التنمية إلى 0.55% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية فترة الخمس سنوات".

Avec la pandémie, les crises économiques, humanitaires et sociales s'amplifient. La France est et sera au rendez-vous de la solidarité internationale. L’engagement de porter l’aide au développement à 0,55% du PIB d’ici la fin du quinquennat sera tenu. pic.twitter.com/uTicHk5Oaj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 17, 2020

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من يوم الخميس.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT