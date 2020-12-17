طيار تركي ينفي تورطه في هروب غصن

قال الطيار التركي نويان باسين المتهم بمساعدته كارلوس غصن في رحلة هروبه المثيرة من اليابان إنه لم يكن على علم بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" كان على متن الطائرة.

وجاءت تصريحات باسين تزامنا مع استمرار النظر في القضية المرفوعة ضده وعدد من موظفي شركة طيران تركية.

وأضاف قبل جلسة المحاكمة اليوم الخميس إنه لم يعلم بأن غصن كان على متن تلك الطائرة سوى من التقارير الإعلامية بعد الرحلة، مؤكدا أنه قاد الرحلة مثلما طلبت منه الشركة، ولم تكن لديه فرصة للتدخل في أي مرحلة من مراحل عملية هروب غصن.

وأوضح لوكالة "رويترز" قائلا: "حتى وإذا أردنا ذلك، فليست هناك أي إمكانية أمامنا للتدخل لأن السلطات المحلية تتحكم في الأمر تماما. لم تكن لدينا أي علاقة بعملية الهروب، ولم نقم سوى بتسيير الرحلة".

وألقي القبض على غصن في اليابان أواخر عام 2018 ووجهت إليه اتهامات بعدم الإفصاح عن راتبه الحقيقي في الشركة واستخدام أموالها لأغراض شخصية، وهي اتهامات ينفيها.

وكان غصن ينتظر محاكمته وهو قيد الإقامة الجبرية في منزله باليابان، عندما فر في ديسمبر من العام الماضي إلى مسقط رأسه في بيروت عبورا باسطنبول.

المصدر: "رويترز"