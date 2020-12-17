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رئيس وزراء إسبانيا يخضع للعزل حتى 24 ديسمبر بعد مخالطته ماكرون

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رئيس وزراء إسبانيا يخضع للعزل حتى 24 ديسمبر بعد مخالطته ماكرون
Reuters
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني أمام قصر الإليزيه
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يخضع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، للعزل حتى 24 ديسمبر بعد مخالطته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسباني في بيان، إن سانشيز سيجري فحص كورونا كما سيخضع للحجر الصحي حتى 24 ديسمبر، بعد أن التقى ماكرون يوم الاثنين في باريس.

وأعلن قصر الإليزيه اليوم إصابة ماكرون بكورونا، مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وذكر أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس بكوفيد-19. كما تخضع بريجيت ماكرون (67 عاما) نفسها للحجر الصحي.

المصدر: "رويترز"+ RT

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