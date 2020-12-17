 
مباشر
عاجل
بوتين: الاقتصاد الروسي انخفض هذا العام بنسبة أقل من الدول الأوروبية

فاوتشي: لقاح Moderna قد يحصل على إذن استخدام بـ"الحالات الطارئة"

أخبار العالم

فاوتشي: لقاح Moderna قد يحصل على إذن استخدام بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdnk

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية Moderna قد يحصل على إذن للاستخدام في الحالات الطارئة، اليوم الخميس.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء، فإن تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام الإجراءات الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كورونا.

وكان فاوتشي رجح إمكانية الوصول إلى "مناعة القطيع" بنهاية الربع الثاني من العام القادم، مشيرا إلى أن حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أمريكا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وقد سجلت الولايات المتحدة اليوم الخميس، رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

المصدر: "واشنطن بوست"+ RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا