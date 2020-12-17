الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد وفيات كورونا

ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت CNN إن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج داخل المستشفيات لا يزال مرتفعا لليوم الـ11 على التوالي، مع تسجيل 113069 حالة شفاء جديدة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ 17394314، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 314629.

ومن المتوقع أن يحصل حوالي 20 مليون مواطن أمريكي على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية هذا الشهر.

المصدر: "CNN" + "وولد ميتر"