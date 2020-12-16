ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

سجلت ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 53711 بزيادة قدرها 3.3% عن يوم أمس الثلاثاء.

وتجاوزت إصابات اليوم، الرقم القياسي السابق البالغ 35729 حالة، والذي تم تسجيله في 11 ديسمبر، كما تم تسجيل 293 حالة وفاة جديدة، بزيادة 1.4% عن يوم أمس.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة يبلغ 17281004، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 313486.

المصدر: "abcnews" + "وورلد ميتر"