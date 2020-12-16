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إصابة صحفي سافر مع بايدن بفيروس كورونا

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إصابة صحفي سافر مع بايدن بفيروس كورونا
Reuters JRB
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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كشفت تحاليل طبية أن أحد الصحفيين الذين سافروا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى ولاية جورجيا يوم الثلاثاء، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب بايدن في بيان إن المسؤولين الصحيين بدأوا "على الفور" في تعقب الأشخاص المخالطين وأكدوا أن الصحفي لم يكن على اتصال وثيق مع بايدن.

وأضاف البيان: "كإجراء احترازي، سيخضع أحد أعضاء فريق الاتصالات لدينا، والذي كان على اتصال وثيق بهذا الشخص، للحجر الذاتي لمدة 7 أيام".

وتابع: "باقي موظفي الرئيس ليسوا معرضين لخطر التعرض للفيروس أو نقله حسب تقييمنا".

المصدر: RT

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