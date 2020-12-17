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وفاة عمدة ثاني أكبر مدن أوكرانيا جراء كورونا

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وفاة عمدة ثاني أكبر مدن أوكرانيا جراء كورونا
Sputnik
غينادي كيرنيس
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أفادت مصادر مقربة من رئيس بلدية مدينة خاركوف الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، غينادي كيرنيس، بأنه توفي الليلة الماضية إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بافل فوكس، رجل الأعمال وصديق عمدة ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان، على قناته في تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس أن كيرنيس (61 عاما) فارق الحياة متأثرا بمضاعفات كورونا التي أثرت على أعضاء جسمه الحيوية.

وكان كيرنيس يتولى منصب رئيس بلدية خاركوف منذ عام 2010، وتمت إعادة انتخابه لهذا المنصب في نوفمبر الماضي.

ونجا كيرنيس في أبريل 2014 من محاولة اغتيال.

المصدر: RT

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