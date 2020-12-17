ناريشكين يتحدث عن جهود الاستخبارات لإطلاق سراح الروس من الأسر

قال سيرغي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إن هذا الجهاز ينشط بالتعاون مع بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية، في إطلاق سراح الروس ومواطني دول أخرى وقعوا في الأسر.

وسرد ناريشكين، في مقالة نشرتها مجلة "الحياة الدولية" بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الاستخبارات الخارجية الروسية، المجالات الرئيسية للتعاون بين هذه المؤسسة وأجهزة الاستخبارات في الدول الأخرى، ومن بينها مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.

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وقال: "لا يسعنا إلا أن نذكر أنشطة الاستخبارات الروسية في مجال الإفراج عن مواطنينا ومواطني البلدان الأخرى الذين وقعوا كرهائن أو تم أسرهم. لا شك في أن استمرار الظواهر القبيحة مثل القرصنة والاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين، يتطلب زيادة الجهود المشتركة ومن أجهزة الاستخبارات في هذا الاتجاه".

المصدر: نوفوستي

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