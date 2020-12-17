كيم جونع أون يحيي ذكرى والده في "قصر الشمس"

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون زار ضريح والده، الزعيم الراحل كيم جونغ إيل لإحياء ذكرى وفاته التاسعة.

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وزار الزعيم الكوروي الشمالي "قصر الشمس"، "كومسوسان" حيث يوجد ضريح والده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ أيل، وجده المؤسس، كيم إيل سونغ، من دون أن تحدد الوكالة الكورية الشمالية الرسمية تاريخ الزيارة.

ورجحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تكون زيارة كيم لضريح والده الذي توفى يوم 17 ديسمبر 2011، قد تمت في اليوم السابق أو منتصف يوم الأربعاء، وذلك لأن وسائل الإعلام المحلية تعلن عادة عن أنشطة زعيم البلاد بعد يوم من حدوثها.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن نظيرتها الشمالية إفادتها بأن "الزعيم كيم قدم بحب وإخلاص دافئ تقديرا إلى الزعيم السابق كيم جونغ إيل الذي كرس حياته كلها للبلاد والشعب حتى اللحظة الأخيرة في حياته الثورية، ولتجميد الحزب والدولة".

كما ذُكر أن المسؤولين الكوريين الشماليين تعهدوا بهذه المناسبة "بالدفاع بقوة عن أفكار الزعيم الراحل كيم جونغ إيل وإنجازاته، والالتزام بواجبهم الثقيل في النضال المقدس لانتصار جديد للقضية الاشتراكية تحت قيادة المرشد الأعلى".

ورافقت كيم في هذه الزيارة، شقيقته كيم يو جونغ، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، إضافة إلى مسؤولين رفيعين آخرين.

وقالت وكالة "يونهاب" أن كوريا الشمالية تعودت في الماضي على "تنظم حفلات تأبينية ضخمة في بيونغ يانغ لإحياء ذكرى وفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل في الذكرى الأولى والثانية والثالثة والخامسة، غير أنه من غير المرجح أن تنظمها هذا العام وسط الجهود المستمرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تميل إلى تنظيمها في كل خمس أو عشر سنوات".

المصدر: يونهاب