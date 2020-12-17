إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا

أفادت وكالة "رويترز" بأن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الداخلية الأمريكية تأكيده في رسالة أن نتائج فحص برنهارت (51 عاما) جاءت إيجابية أمس الأربعاء، مشيرا إلى عدم ظهور أي أعراض لدى الوزير.

وذكر المتحدث أن برنهارت يواصل أداء مهامه من الحجر الصحي.

ويأتي ذلك بعد يوم من دخول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحجر الصحي بعد اكتشاف مخالطته شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" مؤخرا.

المصدر: رويترز