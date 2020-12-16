فرنسا... تسجيل 17615 إصابة بكورونا و289 وفاة

سجلت السلطات الفرنسية 17615 حالة إصابة بفيروس كورونا و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي السياق أفادت خدمة Géodes الفرنسية بأن عدد المرضى المصابين بكورونا في المستشفيات يبلغ حاليا 25282، من بينهم 2840 في العناية المركزة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا يبلغ 2391447، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 59072.

المصدر: "رويترز" + "وورلد ميتر"