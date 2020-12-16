ابنة قاسم سليماني في لقاء خاص مع RT

أجرت قناة RT يوم الأربعاء حوارا خاصا مع زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت زينب إنها وقبل مقتل والدها بساعات تحدثت معه هاتفيا ثم توجهت إلى منزل أختها".

وأضافت أنها كانت على دراية بأن الأوضاع في العراق خطيرة.

وأوضحت زينب: "كنت أتابع الأخبار عبر قناة على تطبيق (تيليغرام)، ومع الساعة الواحدة ليلا يوم الحادثة شاهدت مقطع فيديو حول انفجار في مطار بغداد الدولي ولم أفهم ما حدث".

وتابع قائلة: "تلقيت مكالمة هاتفية من أحد أصدقائنا وسألني عن أبي إن كان بخير أم لا.. فأجبت أنه نائم في غرفته".

وأوضحت أن من هاتفها قال لها إنه شاهد أخبارا تفيد بأن انفجارا وقع في مطار بغداد الدولي وأن قاسم سليماني كان في السايارة التي تم قصفها، حيث أفادت في تلك اللحظة بأنها صدمت وشعرت قلبها يخرج من صدرها وسألته هل يمكن له أن يتحقق من الخبر.

وأشارت إلى أنها لم تصدق الأنباء التي تتحدث عن اغتيال والدها إلى حدود الساعة الختامسة صباحا.

وردا على سؤال طرحة مقدم البرنامج الذي قال فيه: "والدك كان قبل وفاته بشهر واحد بطلا في محاربة "داعش" والقاعدة" وحتى بايدن قال إن سليماني أبلى بلاء حسنا في مكافحة "داعش" والقاعدة، ولكن فجأة انقلب صورته من بطل إلى إرهابي.. لماذا؟"، قالت زينب: "الكل يعلم أن القاعدة وداعش صنعتهما الولايات لامنتحدة ولدينا الكثير من الإثباتات.. والدي كان الوحيد الذي يواجههم".

وذكرت أن واشنطن كان يزعجها والدي لأنه يواجههم في كل مكان.

يتبع..