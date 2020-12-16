لافروف: سياسة واشنطن في شرق المتوسط غير بناءة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعتبر سياسة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط غير بناءة.

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وفي أعقاب محادثات أجراها في زغرب مع نظيره الكرواتي، غوردان رادمان، علق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو بزعزعة الاستقرار في المتوسط. وقال الوزير الروسي: "أما سياسة الولايات المتحدة في شرق المتوسط فلا نزال نعتبرها غير بناءة". وأضاف: "وإليكم مثال هو أن الولايات المتحدة تحظر عمليا على جميع دول المنطقة التعاون الطبيعي مع روسيا، أكان ذلك في المجال العسكري التقني أو على أي صعيد مهم آخر".

وكان بومبيو قد قال، يوم الثلاثاء، إن روسيا "تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى"، إلى جانب زعمه أن موسكو "تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، بسبب شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي