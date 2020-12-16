 
مباشر
عاجل
أردوغان معلقا على العقوبات الأمريكية: سنضاعف عملنا ونستمر بتطوير صناعاتنا الدفاعية

لافروف: سياسة واشنطن في شرق المتوسط غير بناءة

أخبار العالم

لافروف: سياسة واشنطن في شرق المتوسط غير بناءة
Facebook@MIDRussia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pden

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعتبر سياسة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط غير بناءة.

إقرأ المزيد
بومبيو: روسيا تهدد استقرار البحر المتوسط عبر نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى
بومبيو: روسيا تهدد استقرار البحر المتوسط عبر نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى

وفي أعقاب محادثات أجراها في زغرب مع نظيره الكرواتي، غوردان رادمان، علق لافروف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي اتهم موسكو بزعزعة الاستقرار في المتوسط. وقال الوزير الروسي: "أما سياسة الولايات المتحدة في شرق المتوسط فلا نزال نعتبرها غير بناءة". وأضاف: "وإليكم مثال هو أن الولايات المتحدة تحظر عمليا على جميع دول المنطقة التعاون الطبيعي مع روسيا، أكان ذلك في المجال العسكري التقني أو على أي صعيد مهم آخر".

وكان بومبيو قد قال، يوم الثلاثاء، إن روسيا "تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط من خلال نشر معلومات مضللة وتقويض السيادة وإشاعة الفوضى"، إلى جانب زعمه أن موسكو "تواصل انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا".

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، بسبب شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا